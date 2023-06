Approvati i progetti per le due nuove biblioteche nel V Municipio

“Si è conclusa la conferenza di servizi preliminare per la realizzazione con i fondi europei del PNRR delle 9 nuove biblioteche e per l’efficientamento energetico e la riqualificazione di 21 biblioteche comunali esistenti.

Alla conferenza hanno partecipato esprimendo i pareri richiesti, gli uffici del Comune, delle soprintendenze statale e capitolina e del Ministero dell’Interno. Nel Municipio V sono stati approvati i progetti preliminari per le nuove biblioteche di Via Fontechiari e via Delia e per la riqualificazione delle biblioteche Rodari e Quarticciolo.

Prosegue positivamente l’iter per la creazione e la riqualificazioni di importanti spazi culturali nel nostro territorio”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore municipale al Patrimonio Sergio Scalia.