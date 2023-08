Arene Cinevillage: il programma dal 21 al 27 agosto

Ecco il programma di Arene Cinevillage dal 21 al 27 agosto 2023

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

P.za Vittorio Emanuele II – Roma (Esquilino)

ARENA CINEMATOGRAFICA

Inizio proiezioni: ore 21:00

Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”):

Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto

Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it

Lunedì 21 agosto

ANTEPRIMA

INCONTRO CON ANNARITA ZAMBRANO E IL CAST

e proiezione del film ROSSOSPERANZA

(Commedia) 100’

di ANNARITA ZAMBRANO

con Eliana Miglio, Antonio Zavatteri, Rolando Ravello, Andrea Sartoretti

Martedì 22 agosto

INCONTRO CON PAOLO RUFFINI E IL CAST

e proiezione del film RIDO PERCHE’ TI AMO

(Commedia) 98’

di PAOLO RUFFINI

con Nicola Nocella, Paolo Ruffini, Daphne Scoccia, Barbara Venturato

Mercoledì 23 agosto

BABYLON

(Drammatico) 189’

di DAMIEN CHAZELLE

con Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart

Giovedì 24 agosto

THE FABELMANS

(Drammatico) 144’

di STEVEN SPIELBERG

con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle

Venerdì 25 agosto

RAPITO

(Drammatico) 134’

di MARCO BELLOCCHIO

con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Barbara Ronchi

Sabato 26 agosto

RITORNO A SEOUL

(Drammatico) 117’

di DAVY CHOU

con Ji-min Park, Kwang-rok Oh, Guka Han, Kim Sun-Young

Domenica 27 agosto

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

(Azione) 142’

di JAMES MANGOLD

con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies

***

EVENTI

Ingresso gratuito

Martedì 22 agosto – Ore 18:30

LA PORTA MAGICA

a cura di Esquilino Poesia

Milaure Colasson, Letizia Leone e Giorgio Linguaglossa

presentano l’ultimo numero della rivista “Il Mangiaparole”

e l’Antologia “Poetry Kitchen” (Progetto Cultura Edizioni)

sarà presente l’editore Mauro Limiti

Arena Cinevillage

Giovedì 24 agosto – Ore 18:30

LA PORTA MAGICA

a cura di Esquilino Poesia

Presentazione del libro

La nave di Amleto

Poema collettivo di canzoni libere leopardiane

di AA.VV.

(Progetto Cultura Edizioni)

Intervengono

Marco Belocchi, Letizia Leone e Fabio Sebastiani

reading dei poeti presenti nel libro

ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE

Largo Alessandrina Ravizza – Roma (Monteverde)

ARENA CINEMATOGRAFICA

Inizio proiezioni: ore 21:00

Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”):

Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto

Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it

Lunedì 21 agosto

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

(Azione) 142’

di JAMES MANGOLD

con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies

Martedì 22 agosto

INCONTRO CON PAOLO RUFFINI E IL CAST

e proiezione del film RIDO PERCHE’ TI AMO

(Commedia) 98’

di PAOLO RUFFINI

con Nicola Nocella, Paolo Ruffini, Daphne Scoccia, Barbara Venturato

Mercoledì 23 agosto

LE OTTO MONTAGNE

(Drammatico) 143’

di FELIX VAN GROENINGEN

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti

Giovedì 24 agosto

VICINI DI CASA

(Commedia) 83’

di PAOLO COSTELLA

con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni

Venerdì 25 agosto

QUANDO

(Commedia) 105’

di WALTER VELTRONI

con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini

Sabato 26 agosto

LAGGIU’ QUALCUNO MI AMA

(Documentario) 124’

di MARIO MARTONE

con Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone

Domenica 27 agosto

IL SOL DELL’AVVENIRE

(Drammatico) 90’ di NANNI MORETTI

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova

***

EVENTI

Ingresso e partecipazione gratuita

Mercoledì 23 agosto – Ore 18:30

Dalle 19:30 alle 20:00

CAMMINATA DI MONTEVERDE

Partenza dal Totem Bar dell’arena

Da più di due anni si è costituito, all’interno del quartiere Monteverde, un gruppo di volontariato definito “MuoviMonteverde”, avente la principale finalità di promuovere presso i cittadini del quartiere, in modo assolutamente gratuito, la pratica della camminata assistita.

E’ ben noto come la pratica di una attività aerobica, ed in particolare la camminata, praticata in gruppo ed in ambiente naturale, abbia positivi effetti sul nostro sistema fisico e psichico. La relativa dinamica è da tempo monitorata dagli amministratori del gruppo, anche per meglio intercettare i bisogni delle persone e le modalità per soddisfarli.

Utilizzando il palco messo a disposizione dal Municipio XII nell’ambito dell’evento “Arena Cinevillage Monteverde”, è intendimento del gruppo di proporre ai presenti alcuni elementi di conoscenza e coinvolgimento sui benefici della camminata, soprattutto se praticata in forma aggregata ed in ambiente naturale, nonché di promuovere momenti ed eventi di partecipazione attiva alla conoscenza del nostro quartiere, mediante camminate mirate su temi specifici (i luoghi della battaglia del 1849, i luoghi dove soggiornò Pasolini, etc….)

Venerdì 25 agosto – Ore 18:45

COLLOQUIO CON VOLTAIRE

Conversazione illuministica scritta da Riccardo Cochetti

e interpretata da Severino Briccarello e Rodolfo Traversa

offerta dall’Associazione Café Voltaire

Totem Bar

Il 21 novembre 1694 nasce a Parigi Francois-Marie Arouet, detto Voltaire. Vi morirà ottantaquattrenne il 20 maggio 1778, dopo una vita trascorsa di esilio in esilio a causa delle sue prese di posizione contro la Chiesa e il potere autoritario: sul suo sarcofago, conservato al Pantheon parigino, si legge “poeta, storico e filosofo, accrebbe lo spirito degli uomini e insegnò loro che devono essere liberi”.

Padre dell’illuminismo e ispiratore dei principi che furono alla base della Rivoluzione Francese e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, fu uno strenuo difensore degli oppressi, lottando con inesauribile veelemza contro il fanatismo religioso, l’intolleranza, i pregiudizi e l’ignoranza, sostenendo sempre la vitale necessità di istruirsi, lasciarsi guidare dalla ragione e fare ricorso allo spirito critico contro ogni forma di conformismo.

Oltre ad offrire squarci della sua lunga e intensa vita, il testo consente anche, immaginando un Voltaire tuttora vivente e in grado di interpretare con il noto acume il nostro presente, un’attualissima riflessione su temi come l’Europa, i vaccini e la guerra, nonché sui guasti, ancora oggi consistenti, derivanti dall’intolleranza, dai nazionalismi e del fondamentalismo religioso.

Come infatti suggerisce Habermas, il maggiore rappresentante contemporaneo del pensiero illuminista in Europa, “l’illuminismo rimane il progetto incompiuto della modernità” … e la posta in gioco è la preservazione di ciò che può fondare un mondo di cittadini liberi e autonomi”.

La lettura è stata in precedenza offerta al pubblico presso i Cantieri Rubattino di Testaccio, la Casa dei Bimbi di Garbatella con il patrocinio dell’VIII Municipio e da ultimo, nel novembre 2022, presso il Teatro di Villa Pamphilu.

La performance è integrata da brani musicali di Rameau, Charpentier, Guénin, Campra, Gossec, Bach, Perez, Delalande, Couperin, Royer.

Sabato 26 agosto – Ore 19:30

CONCERTO JAZZ

Alessandra Della Porta – voce

Lorenzo Bucci – chitarra

Giordano Panizza – contrabbasso

Il trio musicale, di recente formazione, reinterpreta i grandi standard del jazz di ieri in chiave manouche. Un’atmosfera di un altro tempo ma fresca e sincera. Una squillante chitarra manouche e un contrabasso scuro e intonato si intrecciano con una voce chiara e agile per un viaggio intenso e divertente!

Nelle due arene Cinevillage, in apertura di serata continua la proiezione delle pillole video della seconda serie de LA PRIMA DONNA CHE, una produzione RAI con gli archivi Rai Teche in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma e dei suoi studenti. Trattasi di profili di donne che hanno vissuto senza paura e con forza, aprendo strade nuove, scardinando pregiudizi e conquistando ruoli in una società a lungo legata al dominio maschile. L’iniziativa, a cura di Alessandra di Michele Bragadin, è un breve appuntamento con la storia, una pausa di curiosità per conoscere giorno dopo giorno donne innovative che si sono affermate aprendo una strada.

Fino all’11 settembre, ogni lunedì a piazza Vittorio, dalle ore 18:00 fino alle 22:30 circa, proseguono anche “I Lunedi del Gusto con le Cantine del Lazio”, un’iniziativa realizzata grazie al sostegno di ARSIAL in collaborazione con ARS – Associazione Romana Sommelier, che permetterà, a chi acquista di lunedi un biglietto per il cinema di avere a disposizione un voucher per una degustazione gratuita dei vini laziali selezionati settimanalmente.

Prossimamente in arrivo a Piazza Vittorio, dal 13 al 16 Settembre 2023 la 4a edizione di FLAG, FESTIVAL DELLA LETTERATURA, DELLA POESIA, DEL CINEMA E DEI MEDIA ARCOBALENO, il più importante evento multimediale targato lgbtqia+ rivolto ai giovani e a tutta la cittadinanza.