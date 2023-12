Ariccia: 47enne accoltellato al torace e all’addome, disperate le sue condizioni

Lotta tra la vita e la morte l’uomo accoltellato al torace, dove il taglio della lama gli ha perforato il polmone. Si tratta di un 47enne di Albano Laziale. Trasportato d’ urgenza al pronto soccorso da due conoscenti. Rimangono ancora tutte da chiarire le cause di quanto accaduto prima, con i carabinieri che dopo aver ascoltato i due uomini che lo hanno portato al nuovo ospedale dei Castelli Romani stanno cercando di ricostruire le dinamiche.

Sono circa le 4:30 di questa notte ( Sabato 23 Dicembre 2023) quando al pronto soccorso del Noc di Ariccia si presentano tre uomini, due cittadini albanesi e un italiano con una profonda ferita al torace e gli abiti completamente ricoperti di sangue. Le sue condizioni si aggravano proprio al nosocomio dei Castelli con l’uomo che viene operato d’urgenza.

La versione dei due amici :

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Velletri che hanno trovato i due uomini che poco prima avevano accompagnato il 47enne al pronto soccorso. Con delle macchie di sangue sugli abiti e sulle mani, e contusioni compatibili con delle percosse i due – già noti alle forze dell’ordine – da subito poco collaborativi hanno indicato Ariccia come luogo del ferimento. Una possibile lite in strada, quanto riferito dalla coppia.

Le indagini dei carabinieri:

Ascoltati i due uomini come persone informate sui fatti, i carabinieri stanno cercando di ricostruire le fasi che hanno portato al ferimento del 47enne dei Castelli, già con precedenti. Dubbi anche sul luogo indicato dai due albanesi come teatro della lite. Un vero e proprio mistero sul quale indagano gli investigatori dell’Arma della compagnia di Velletri. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.