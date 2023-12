Ariccia: Precipita dal ponte, morto sul colpo

Era salito sul parapetto del ponte di Ariccia oltrepassando le reti di sicurezza e si è lasciato cadere nel vuoto. Tragedia ai Castelli Romani. Vittima un uomo di 50 anni, morto sul colpo.

Sono state decine le segnalazioni arrivate al 112 a partire dalle 20:00 di ieri ( Giovedì 14 Dicembre 2023). “Un uomo in piedi sul parapetto del ponte”, la richiesta d’intervento. In via Appia Nuova il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Ariccia.

Nonostante un tentativo di farlo desistere l’uomo ha però oltrepassato le reti di sicurezza e si è lanciato nel vuoto. Una caduta fatale, che non gli ha lasciato scampo.

Senza documenti, secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni. La salma è stata messa a disposizione della magistratura.