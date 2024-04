Armato di coltello, semina panico sulla linea della metro B: denunciato

Momenti di terrore quelli vissuti nella serata di ieri Mercoledì 3 Aprile 2024, per alcuni passeggeri della metropolitana di Roma.”C’è un uomo armato di coltello in metro”. È questa la segnalazione che il personale Atac ha lanciato al numero unico per le emergenze dopo aver notato un uomo che brandiva un coltello a bordo di un convoglio della metro linea B.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti presso la fermata Santa Maria del Soccorso dove hanno intercettato e bloccato l’uomo, un 28enne italiano che è stato denunciato. L’arma, un coltello da cucina seghettato con lama di 20 centimetri, è stata sequestrata.

