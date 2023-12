Arriva la fiera Nazionale del Panettone e Pandoro

Quasi tutto pronto nella capitale per la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, un evento sicuramente imperdibile per gli amanti dei lievitati, che si terrà il 9 e 10 dicembre 2023 dalle ore 11 alle 19:30 presso l’Hotel Cristoforo Colombo in via Cristoforo Colombo 710, nella zona EUR, con ingresso gratuito.

L’organizzatore della manifestazione, Emanuele Giordano, ha deciso di riproporre la stessa location che ha riscosso tanto successo tra il numeroso pubblico che ha partecipato a questa kermesse.

La Fiera, supportata dagli sponsor Artecarta Italia, Cart Part, e Vaniglia Gourmet, promette di essere un’edizione ricca di attività e iniziative per promuovere i lievitati italiani e le aziende del settore.

Il ritorno a Roma segue il successo del primo Premio del Museo Nazionale del Panettone® a Milano. Emanuele Giordano dichiara: “Siamo pronti per ritornare nella Capitale il 9 e 10 dicembre per presentare al grande pubblico le eccellenze italiane nel panorama dei lievitati”. La kermesse sarà anche l’occasione per ribadire il progetto del Museo Nazionale del Panettone®, che si propone di raccontare la storia, la cultura e le tradizioni legate a questo lievitato italiano di fama mondiale.