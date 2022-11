Arte & Gusto a Centocelle con “Le Rosse di Maranello”

Proseguono gli appuntamenti della rassegna eventi “Arte e Gusto a Centocelle”: un programma di iniziative dedicate alla promozione e valorizzazione di Centocelle e dell’area territoriale che dagli inizi del XX secolo si è sviluppata attorno all’ex Aeroporto di Centocelle.

L’evento ha l’obiettivo di valorizzare in collaborazione con il marchio Ferrari, brand italiano tra i più prestigiosi al Mondo e rappresentato per l’occasione dalla Scuderia Ferrari Club Appia Antica, il valore turistico della periferia est di Roma.

Le Ferrari percorreranno luoghi d’interesse culturale tra il V e il VII Municipio con particolare riferimento all’area di Centocelle che si è sviluppata dall’inizio del XX secolo attorno all’Ex Aeroporto ed oggi Parco Archeologico di Centocelle.

Domenica 27 Novembre 2022 il Club Ferrari Appia Antica percorrerà le strade della periferia est di Roma, mentre le piazze di Centocelle saranno animate da Teatro di Strada: ciascuna piazza del quartiere ospiterà a rotazione trampolieri, giocolieri, clown. Dal Mattino in Piazza Teofrasto e piazza delle Gardenie e Piazza dei Mirti, pomeriggio in Piazza dei Gerani e Piazza San Felice da Cantalice.

Esposizione e sfilata delle “Rosse” Ferrari

Dalle 13:30 alle 15:30 le Auto Ferrari saranno esposte in mostra presso il ristorante Domus Ristora di via Casilina, nell’ampio parcheggio accessibile da via di Centocelle, che sarà gratuitamente aperto al pubblico per un incontro ravvicinato con le “Rosse di Maranello”. È attesa la partecipazione di personaggi dello spettacolo e istituzioni.

Nel pomeriggio, il percorso Ferrari proseguirà attraverso via Scribonio Curione, in prossimità del Comando Interforze per raggiungere Piazza dei Consoli; le Rosse di Maranello saranno scortate dalla Banda Nuova Regillo ’83 accompagnata dal Gruppo sportivo delle majorettes.

Domenica 27 Novembre ricorre anche la Giornata internazionale del Dono. I bambini che raggiungeranno le piazze di svolgimento delle attività di animazione e l’esposizione Ferrari riceveranno un omaggio speciale.

L’iniziativa Arte e Gusto a Centocelle è organizzata dall’Associazione Madre Terra e realizzata con il contributo della Regione Lazio.

Programma Teatro di Strada nelle Piazze di Centocelle:

10:00 – 11:30 Piazza Teofrasto – Mago Close Up

11:00 – 12:30 Piazza delle Gardenie – Trampoliere

12:00 – 14:00 Piazza dei Mirti Performer di Bolle

13:30 – 15:30 presso il Ristorante Domus Ristora – Caricaturista

15:00 – 16:30 Piazza San Felice da Cantalice – Clown e giocoleria

16:30 – 18:30 Piazza dei Gerani – Farfalla luminosa



