San Giovanni, ripulivano auto rubate falsificando le targhe: presi due uomini

Roma, quartiere San Giovanni. All’apparenza sembrava una normale vetreria, un’attività artigianale come tante, incastonata in una delle arterie trafficate della Capitale.

Ma dietro le pareti del capannone, mimetizzata sotto il rumore dei trapani e l’odore del ferro tagliato, si celava una vera e propria officina del crimine. Un luogo dove le auto rubate venivano smontate, modificate e “ripulite” per tornare sul mercato con una nuova identità.

A smascherare il traffico sono stati gli agenti del VII Distretto San Giovanni della Polizia di Stato.

Tutto è partito da alcune segnalazioni dei residenti: quel continuo via vai di auto che scomparivano in un garage sotterraneo, giorno e notte, aveva insospettito più di un cittadino. A ciò si aggiungevano strani rumori metallici, che nulla avevano a che fare con la lavorazione del vetro.

Così, nei giorni scorsi, è scattato il blitz. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’officina, cogliendo in flagrante i due titolari: un italiano di 56 anni e un ucraino di 45, entrambi alle prese con un’apparecchiatura laser per alterare il numero di telaio di una piccola utilitaria.

Attorno a loro, il quadro era più che eloquente: lastre di metallo incise con targhe di prova, numeri di telaio italiani ed esteri pronti da applicare, e una quantità impressionante di pezzi di ricambio — specchietti, fanali, volanti, cruscotti — tutti probabilmente provenienti da veicoli rubati.

E non era finita lì. Nel box, accanto all’auto in fase di “preparazione”, gli agenti hanno trovato anche un furgone Fiat Ducato, già pronto per la consegna, completo di una targa francese falsa. Entrambi i mezzi sono risultati rubati.

La perquisizione è proseguita anche nell’appartamento del 56enne italiano, situato proprio al primo piano dello stabile. Qui, la polizia ha rinvenuto altri attrezzi del mestiere, insieme a componenti di carrozzeria pronti per essere assemblati.

Tutto è stato posto sotto sequestro: auto, attrezzi, targhe e persino il laboratorio abusivo. I due “artigiani”, invece, sono stati arrestati e dovranno rispondere del reato di riciclaggio in concorso.

