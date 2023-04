Asia estrema di Gaetano Appeso alla Biblioteca Quarticciolo

Una testimonianza da non perdere.

Gaetano Appeso è laureato in Scienze Organizzative e Gestionali. Ufficiale della Marina Militare Italiana, ha partecipato a missioni di pace in Africa e Asia. Dal 2013 è addetto alla pubblica informazione per la Forza Armata e dal 2015 collabora con l’Università degli Studi di Pavia. Scrive per Rivista Marittima, Notiziario della Marina e per il sito web Marina Militare. Ha pubblicato per Antonio Dellisanti Editore: E-mail dall’Amazzonia (2014); Tiancháo – Taccuino di un viaggio in Oriente (2015); Mesoamerica – Sulle tracce del Serpente Piumato (2017 – Premio Presidi dei Libri “Alessandro Leogrande 2018”) e Email from the Amazon (2019).