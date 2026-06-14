Assalto notturno al bar in via Fontana, spacca la porta e minaccia il personale: arrestato 38enne

Pensava di mettere a segno un colpo facile e sicuro, approfittando dell’oscurità e dell’orario di chiusura.

Invece si è trasformato in un incubo giudiziario l’assalto notturno tentato da un cittadino romeno di 38 anni, senza fissa dimora e con una sfilza di precedenti penali alle spalle, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri lungo via Domenico Fontana, nel cuore del quartiere residenziale Appio-San Giovanni.

L’uomo, armato di arnesi da scasso, ha puntato la serranda e la porta d’ingresso del bar dell’arteria cittadina.

Applicando una forza brutale, il 38enne è riuscito a scardinare gli infissi della porta principale, penetrando all’interno dei locali bui con l’unico obiettivo di strappare i cavi del registratore di cassa e scappare con il denaro contante all’interno.

Il Faccia a Faccia con i Dipendenti e l’Aggressione

I piani del ladro sono però andati in fumo nel giro di pochissimi secondi. Una volta superata la barriera della porta, l’uomo si è ritrovato incredibilmente faccia a faccia con i dipendenti dell’attività commerciale, che si erano trattenuti all’interno del locale ben oltre l’orario di chiusura al pubblico per sbrigare le ultime pulizie e i conteggi di fine giornata.

Vistosi scoperto e senza apparenti vie d’uscita, il malvivente ha reagito nell’unico modo che conosceva: ha dato in escandescenze, scagliandosi contro il personale con pesanti minacce di morte e aggressioni verbali, nel disperato tentativo di terrorizzare i presenti, aprirsi un varco umano verso la strada e guadagnarsi la fuga.

Il Blitz dei Carabinieri della Stazione Prenestina

A mettere un punto definitivo alla violenta resistenza del ladro è stato il caso e il fitto reticolo di pattugliamenti sul territorio. In quegli stessi istanti, un’autoradio dei Carabinieri della Stazione Roma Prenestina stava transitando lungo via Domenico Fontana per i consueti controlli antifurto.

Notando i movimenti sospetti e attirati dalle urla provenienti dall’interno del bar segnalate da alcuni passanti, i militari hanno inchiodato il mezzo e fatto irruzione nel locale.

I carabinieri si sono interposti tra l’aggressore e i dipendenti, immobilizzando l’uomo e stringendogli le manette ai polsi prima che la situazione potesse degenerare in uno scontro fisico.

Il Verdetto del Tribunale

Il trentottenne è stato trasferito nelle camere di sicurezza con le pesanti accuse di tentata rapina e danneggiamento aggravato.

Ieri mattina, l’arresto è stato formalmente convalidato dal Giudice del Tribunale di Roma nelle aule di piazzale Clodio, che ha disposto le misure cautelari per il clochard.

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