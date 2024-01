Assunzioni in Aeroporti di Roma: Tra le figure richieste Hostess e Steward

L’ADR si impegna continuamente a migliorare l’efficienza operativa, l’esperienza dei passeggeri e a promuovere lo sviluppo sostenibile all’interno dei due aeroporti, contribuendo così alla vitalità e alla connettività della città di Roma nel contesto internazionale. Per questo motivo la società Aeroporti di Roma lancia una nuova campagna di recruitment per cercare nuovi profili che siano adatti a svolgere determinate mansioni, avendo come base quello di garantire quotidianamente alla propria utenza un servizio migliore ed efficiente.

Il ruolo fondamentale della ricerca riguarda principalmente il servizio di accoglienza e assistenza dei passeggeri durante tutte le fasi di imbarco e sbarco, fornendo informazioni aggiornate su orari, prezzi e prenotazioni dei biglietti.

Un ruolo certamente non facile per cui l’azienda è alla ricerca di caratteristiche molto precise, tra le quali anche la capacità di gestire situazioni a dir poco complicate o che richiedono magari grande capacità di relazione con il pubblico e lucidità organizzativa, quella che giornalmente può capitare di dover metter in pratica ad esempio, per smistare le code nelle aree di maggior affluenza (check-in, postazioni E-Gate), e supportare le procedure di controllo dei documenti di viaggio.