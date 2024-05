Atac: il bilancio 2023 chiude con quasi 11 milioni di utile

ATAC chiude il 2023 con un bilancio positivo: un utile di esercizio di 10,95 milioni di euro, un balzo di 61 milioni rispetto all’anno precedente. Il merito? Un mix di ricavi in crescita e costi in calo.

Ricavi al top: il valore della produzione ha raggiunto i 970,5 milioni di euro, con un incremento di 20,5 milioni rispetto al 2022. Tra i fattori trainanti, spiccano i ricavi da vendita titoli di viaggio, che registrano un +31,1 milioni di euro.

Costi sotto controllo: i costi della produzione sono scesi di 44,4 milioni di euro, grazie a un’attenta gestione che ha portato a un calo significativo dei costi energetici (-17,8% per i carburanti, -52,5% per il gas, -41,6% per l’energia elettrica) e delle materie prime (-8,6 milioni di euro). Il calo dei costi del personale (-15 milioni di euro) è dovuto a un cambiamento nel perimetro dell’attività svolta dalla società.

Stabilità e liquidità: il patrimonio netto dell’azienda è cresciuto di 40,8 milioni di euro, mentre i debiti sono stati ridotti di 122,7 milioni di euro. Le disponibilità liquide alla fine del 2023 ammontano a 46,3 milioni di euro.

Soddisfazione e ambizioni: “Il grande lavoro svolto sta iniziando a dare i suoi frutti”, afferma l’amministratore delegato. “Siamo certi che la stabilità economica sia il giusto viatico per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi posti alla base del Piano Industriale quadriennale.” Il primo passo fondamentale è la stipula del nuovo contratto di servizio quadriennale.

