Roma: Simona Petrozzi, nominata presidente del comitato per l’imprenditorialità Femminile

Simona Petrozzi è la nuova presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Roma.

La neoeletta presidente è CEO e fondatrice di Siro Consulting Srl, azienda specializzata nella comunicazione aziendale, con un focus particolare sulla comunicazione digitale. Attualmente, Petrozzi ricopre anche la carica di vice presidente nazionale di Terziario Donna e presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma.

Le 18 componenti del Comitato, in rappresentanza delle associazioni di categoria del mondo produttivo, degli ordini professionali e delle associazioni a tutela dei consumatori, sono: Maria Rita Arena, Rita Armeni, Lavinia Bellioni, Claudia Cattani, Claudia Conversi, Antonella Cristini, Lucia de Grimani, Luigina Di Liegro, Valentina Fabbri, Serena Gallaccio, Charis Goretti, Micaela Pallini, Alberta Parissi, Simona Petrozzi, Anna Rita Rizzo, Claudia Torrisi, Stefania Trombetta, Anna Vettigli.

“Il ruolo delle donne nella nostra economia è in continua espansione, ma non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. La nomina di Simona Petrozzi arriva in un momento cruciale per la nostra provincia, che è la prima in Italia per numero di imprese femminili (oltre 97mila). Questo dato testimonia la straordinaria forza e la determinazione delle donne nell’affrontare nuove sfide imprenditoriali, nonostante le difficoltà attuali nello sviluppo di nuovi progetti.

Alla presidente Petrozzi e a tutto il team, i miei più sinceri auguri di buon lavoro”. Così ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙