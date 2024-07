Commercio su area pubblica, definito il “banco tipo”

È stata approvata in Giunta la delibera che definisce le caratteristiche del nuovo ‘banco tipo’ per le postazioni di commercio su suolo pubblico, segnando così l’avvio di un’importante opera di riordino e miglioramento delle attività commerciali nella nostra città.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è assicurare che tutti banchi su strada rispettino elevati standard di decoro urbano, in linea con il ricco patrimonio storico e artistico di Roma. A tal fine, è stato definito un ‘banco tipo’, un modello standardizzato caratterizzato da una struttura modulare in metallo con dimensioni massime di 3,00×4,00 metri.

Questo sarà completato da una copertura laterale con telo ignifugo di colore écru e un ombrellone in legno con telo in fibra naturale sempre di colore écru che coprirà fino a terra. Questo design non solo migliorerà l’aspetto estetico delle postazioni, ma le renderà facilmente riconoscibili.

Per aumentare la trasparenza e agevolare i controlli contro l’abusivismo, ogni banco sarà dotato di elementi identificativi come il logo di Roma Capitale, il numero di licenza e un QR code contenente tutte le informazioni necessarie per le operazioni di controllo, verifica e trasparenza.

Il processo di definizione del ‘banco tipo’ è stato guidato dall’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, in collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con il Corpo della Polizia Locale e con la Sovraintendenza Capitolina e con il contributo delle associazioni rappresentative degli operatori del commercio su suolo pubblico.

Le numerose proposte progettuali raccolte e valutate durante questo percorso hanno contribuito significativamente alla definizione delle caratteristiche del nuovo standard.

“La definizione delle caratteristiche del nuovo ‘banco tipo’ rappresenta un passo fondamentale nel nostro impegno per migliorare l’aspetto estetico e funzionale delle attività commerciali a Roma. Con questo nuovo modello standardizzato, miriamo a garantire un alto livello di decoro urbano e a rendere più trasparente e riconoscibile il commercio autorizzato.

L’adozione di criteri specifici per il design e l’identificazione delle postazioni risponde alla necessità di unificare le pratiche commerciali, facilitando i controlli delle autorità competenti e contribuendo alla lotta contro l’abusivismo.

Ringrazio le associazioni e tutti i soggetti coinvolti che hanno contribuito con le loro proposte e osservazioni durante questo processo. Continueremo a lavorare insieme per garantire un futuro ordinato e decoroso per il commercio su suolo pubblico a Roma” dichiara Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità.

