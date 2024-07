Regione Lazio, Bertucci: Defr approvato da Commissione. Ora la discussione in Consiglio

Si è concluso oggi l’iter della Commissione Bilancio in merito alla discussione e all’approvazione del Defr, che ora passa all’esame del Consiglio Regionale.

“Il documento approvato oggi descrive nel dettaglio il nostro programma elettorale, a partire dalla manovra che per il prossimo triennio ammonta a 10 miliardi.

La discussione come sempre è stata intensa e nel rispetto delle reciproche posizioni di maggioranza ed opposizione: tra i punti che vanno sottolineati, certamente il prosieguo delle azioni per la riduzione dello stock del debito, con la previsione di passare dai 22,7 miliardi di inizio legislatura a meno di 20, aumentando al contempo la spesa corrente con maggiori risorse non vincolate a disposizione.

Le stime di crescita previste al rialzo, le positive previsioni sull’occupazione, la sospensione del pagamento delle rate del debito regionale prevista fino al 2026 che sta influenzando positivamente la capacità di spesa della Regione portando ad un aumento delle risorse non vincolate ci fanno guardare con ottimismo al futuro.

Del resto, le audizioni delle parti sociali ci hanno confermato di essere, pur fra tante difficoltà vista la situazione che abbiamo ereditato, in cammino verso il raggiungimento degli obiettivi previsti, che certamente vedono la riduzione del debito al primo posto, ma anche la doverosa attenzione ai territori ed in particolare al sostegno delle fasce deboli, al costo del lavoro ed ai salari.

Una politica dei piccoli passi, come ha affermato l’assessore Righini, che sta evidentemente dando i suoi frutti”, spiega Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

Con il Defr, andranno all’esame dell’aula il riconoscimento di debiti fuori bilancio, il Rendiconto consolidato Giunta Consiglio 2023, l’assestamento del Bilancio 2024-2026, ed ancora una proposta di legge relativa a variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2024-2026 rinviata direttamente all’aula consiliare da parte della Commissione presieduta da Bertucci.

“Auspico nella discussione in aula un dibattito che sia scevro da strumentalizzazioni: il nostro unico interesse deve essere quello di agevolare le condizioni dei cittadini della nostra Regione in ogni ambito, e questo è stato il motore che ha portato avanti il complesso lavoro dell’assessore Righini e dei suoi uffici, che la Commissione Bilancio ha supportato in ogni suo passo”, chiude Bertucci.

