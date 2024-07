Dichiarazione dei redditi 2024: l’obbligo di presentazione del 730 e attenzione al numero di CU

La stagione delle dichiarazioni dei redditi è in pieno svolgimento e con essa sorgono dubbi su quando è obbligatorio presentare il 730/2024. In particolare, molti si chiedono se sia necessario farlo anche in presenza di redditi bassi derivanti solo da lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le dichiarazioni precompilate a partire dal 30 aprile, per la prima volta includendo sia il 730 che il modello Redditi. Inoltre, dal 20 maggio i contribuenti possono modificare, integrare e inviare la propria dichiarazione.

Un’informazione errata che spesso circola è che il 730 non sia obbligatorio per chi ha solo redditi da lavoro dipendente, in quanto già tassati alla fonte dal datore di lavoro. Tuttavia, questo non è sempre vero.

In generale, è obbligatorio presentare il 730 se si verifica una delle seguenti condizioni:

Reddito complessivo superiore a 8.500 euro: Anche se il reddito deriva esclusivamente da lavoro dipendente, se il totale supera la no tax area, è necessario presentare il 730 per il conguaglio delle imposte.

Se, oltre al lavoro dipendente, hai percepito altri redditi, come ad esempio:

In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare un professionista o il sito web dell’Agenzia delle Entrate per verificare la propria specifica situazione.

Presentare il 730, anche se non obbligatorio, può comunque essere vantaggioso in quanto permette di:

Richiedere rimborsi: Se hai pagato troppe tasse durante l’anno, il 730 ti permette di richiedere il rimborso dell’eccedenza.

In sintesi, è importante ricordare che la presentazione del 730 non è obbligatoria solo per chi ha redditi bassi da lavoro dipendente.

Diverse situazioni possono richiedere la compilazione del 730, anche in assenza di obblighi. In caso di dubbi, è sempre consigliabile informarsi per regolarizzare correttamente la propria posizione fiscale.

