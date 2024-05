Auto contro scooter sulla via Prenestina: morto 37enne

Un altro incidente mortale sulle strade di Roma. Questa mattina, Giovedì 9 Maggio 2024, un uomo di 37 anni è deceduto in un incidente sulla via Prenestina. L’incidente è avvenuto intorno alle 4:00 del mattino, quando una Fiat 500 e uno scooter Yamaha si sono scontrati nei pressi del Villaggio Prenestino.

Il punto dell’incidente era vicino all’incrocio tra via Prenestina e via del Fosso dell’Osa, portando alla chiusura temporanea del tratto compreso tra via del Fosso dell’Osa e via Prenestina Nuova. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso allo scooterista, ma purtroppo gli sforzi sono stati inutili. Lo scooterista, trasportato in condizioni critiche al policlinico di Tor Vergata, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il 29enne al volante della Fiat 500 è stato identificato dagli agenti del IV gruppo Tiburtino giunti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. I mezzi sono stati sequestrati. Le pattuglie della polizia locale sono impegnate indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per permettere i rilievi la linea 508 dei bus è stata deviata a causa di un incidente tra privati in via Prenestina da via Modolo, via Prenestina, via della Riserva Nuova, via del Fosso di Scilicino, via del Fosso dell’Osa, poi da via Prenestina riprende il normale percorso.