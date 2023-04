Auto danneggiate in via Calosso: vandalismo o tentativi di scasso per furto?

Brutto risveglio ieri per alcuni residenti di via Calosso. Ben tre automobili sono state ritrovate dai proprietari con i cristalli infranti in quello che appare più come vandalismo che un proposito di scasso per asportare qualcosa dalle autovetture. Vandalismo o tentativi di furto con scasso sono due facce della stessa medaglia che mettono sul banco degli imputati gli scarsi controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine sempre alle prese con poco personale e la continua carenza di mezzi.

Resta il fatto che la gente di questo territorio non si sente né sicura e neppure protetta visti anche gli ultimi episodi di violazione degli appartamenti anche in presenza dei proprietari. A poca distanza dalle vetture danneggiate un altro atto di vandalismo ha visto il danneggiamento di uno dei tavoli del piccolo gazebo di via Ruini. Qui non c’è nessun dubbio che si tratti di autentico vandalismo dove gente annoiata e con istinti antisociali riesce a danneggiare un bene della comunità senza chiedersi a cosa serva un “atto così stupido”.

Comportamenti gravi di chi, per mero gusto, si diverte a distruggere e imbrattare beni pubblici e privati senza alcun tipo di motivazione. Il vandalismo criminale assume molte forme. I graffiti sulla proprietà pubblica sono comuni in molti centri urbani come parte della cultura delle gang o di gruppi di ragazzi, che non alcun valore morale se non quello della violenza gratuita.