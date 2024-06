Auto distrutta dalle fiamme all’Ostiense: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un inquietante episodio ha sconvolto la mattinata di martedì 3 Giugno 2024 nel quartiere romano dell’Ostiense. Un incendio ha avvolto un’auto parcheggiata in via Giulio Rocco, una traversa senza uscita della trafficata via Ostiense.

Le fiamme, divampate con rapidità, hanno divorato il veicolo, riducendolo a un cumulo di metallo carbonizzato. L’intensità del rogo ha generato una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza, attirando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti.

L’allarme ha immediatamente mobilitato i vigili del fuoco, che con prontezza sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto la chiusura temporanea della strada, causando disagi alla circolazione nel VII municipio. Una volta domato il rogo, sono intervenuti gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale.

