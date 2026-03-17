Auto in fiamme sul Togliatti: paura all’alba, traffico in tilt nel quadrante est

Un boato improvviso, poi una colonna di fumo nero visibile a distanza. Così si è aperta la mattina di martedì 17 marzo nel quadrante est della Capitale, dove un’auto alimentata a GPL ha preso fuoco lungo Viale Palmiro Togliatti, all’altezza del Quarticciolo.

Erano da poco passate le 7 quando la situazione è precipitata. La donna a bordo di una Mercedes Classe A ha avvertito un forte odore di bruciato mentre era alla guida. Ha avuto appena il tempo di accostare, nei pressi dell’incrocio con Via Molfetta, prima che il cofano venisse avvolto dalle fiamme.

Il rischio esplosione e l’intervento immediato

La presenza dell’impianto a GPL ha fatto scattare immediatamente l’allarme per il possibile rischio di esplosione. Alcune pattuglie della Polizia di Stato, già in transito nella zona, hanno isolato l’area nel giro di pochi istanti, allontanando veicoli e passanti.

Poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno affrontato il rogo riuscendo a domare le fiamme prima che potessero raggiungere il serbatoio del gas, scongiurando conseguenze ben più gravi.

Traffico paralizzato per oltre un’ora

L’incendio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il tratto di viale Togliatti interessato è stato completamente chiuso, provocando lunghe code in direzione Cinecittà e verso Via Prenestina.

Solo dopo la messa in sicurezza del veicolo, la circolazione è tornata gradualmente alla normalità.

Nessun ferito, ma tanta paura

Nonostante l’incendio, il bilancio è fortunatamente positivo: la donna è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite e non si registrano altri danni a persone o veicoli.

Indagini sulle cause

Resta ora da chiarire cosa abbia innescato il rogo. Gli accertamenti tecnici sono in corso e, al momento, tra le ipotesi più probabili ci sono un guasto meccanico o un corto circuito legato al sistema di alimentazione.

IL VIDEO:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.