Auto resta incastrata sui binari a Ciampino: la conducente si salva in extremis

Treno travolge auto sui binari e la trascina per metri. Terribile incidente ferroviario poco prima delle 20 di ieri Venerdì 23 Febbraio 2024,alla stazione ferroviaria di Pantanella, nel comune di Ciampino, sulla rete ferroviaria Albano-Roma. Un incidente che solo per miracolo si è chiuso senza lutti e feriti. La vettura guidata da una ragazza è stata centrata da un treno e trasportata per circa 100 metri. La giovane donna per fortuna dopo, essersi resa conto di trovarsi incastrata, è scesa ed è scappata via per mettersi in salvo.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Ciampino, vigili del fuoco e operai di Rfi. La linea è stata chiusa. Sul treno c’erano 15 passeggeri rimasti illesi. Alle 23 circa la linea ferroviaria è stata liberata dai tecnici e dai pompieri. La macchina, grazie anche alla spinta del convoglio, è stata spostata e rimossa dalle rotaie. Il treno è stato spostato verso il deposito ferroviario più vicino.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati