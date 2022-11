Avviso pubblico del Comune per decorare 6 cabine dismesse del Corpo di Polizia locale

Fino al 24 novembre artisti e artiste tra i 18 e 35 anni possono presentare proposte di interventi di arte figurativa, installazioni artistiche e street art per decorare la superfice esterna di 6 cabine dismesse del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale.

È infatti online su www.zetema.it l’avviso pubblico “Cabin Art”, per la selezione di 6 giovani artisti, italiani e stranieri, cui affidare l’ideazione e la realizzazione delle opere d’arte che andranno ad abbellire le cabine in disuso situate esattamente in: piazza Vittorio Emanuele II (Municipio I), via Vico Jugario/via Petroselli (Municipio I), via Casilina/via di Tor Pignattara (MunicipioV), piazzale Labicano (Municipio VII), circonvallazione Gianicolense/via Ottavio Gasparri (Municipio XII), piazza di Villa Carpegna (Municipio XIII).

L’iniziativa è promossa dal Gabinetto del Sindaco – Ufficio di Scopo Politiche Giovanili in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

“Il recupero di spazi dismessi attraverso i giovani e la street art è una grande occasione di rigenerazione urbana che mette insieme talento e creatività“, spiega il delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili, Lorenzo Marinone.

I progetti artistici proposti dovranno avere tra gli obiettivi quello di contribuire a riqualificare in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni della città; valorizzare la relazione con il territorio in cui sono situate nel rispetto del patrimonio culturale, storico e artistico; esprimere integrazione e rispetto delle differenze; potenziare tematiche legate all’ambiente, natura, sostenibilità.

Ad ogni artista selezionato verrà corrisposto un compenso messo a diposizione dal Gabinetto del Sindaco – Ufficio di Scopo Politiche Giovanili per l’ideazione e la realizzazione in sicurezza dell’opera, compresi i materiali occorrenti.

Le proposte progettuali, una sola per artista, dovranno essere inviate per mail e presentate entro le ore 12 del 24 novembre 2022. Le proposte ammesse saranno esaminate da un’apposita Commissione che provvederà a redigere una graduatoria.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata su questo sito oppure contattare il numero 060608.

