Baby gang in azione al parco di Tor Tre Teste

Un gruppo di 4 o 5 ragazzi apparentemente tra i 15 e 17 anni stanno aggredendo i ragazzi più piccoli di loro all’interno del parco di Tor Tre Teste.

In pochi giorni ci sono arrivate due segnalazioni. La prima risale a una aggressione avvenuta la scorsa settimana all’altezza dell’ex “bambinopoli” alle spalle del Centro Anziani e Culturale Lepetit quando questo gruppetto ha avvicinato due 13enni con delle banali scuse (“sai menare”) per poi senza apparente motivo o avvertimento iniziare a sferrare loro calci e pugni.

Uno dei due ragazzini è riuscito in breve tempo a liberarsi dalle grinfie di questi delinquenti mentre l’altro è stato più sfortunato ed ha avuto bisogno, a seguito del pestaggio, delle cure del pronto soccorso del Bambin Gesù.

La scena non è sfuggita all’attenzione di una giovane ragazza che ha iniziato ad urlare contro e questo è bastato per far cessare la cieca furia del gruppetto di bulli che poi si è dileguato in tutta fretta.

Venerdì 18 settembre davanti alla Zucca Magica in via Falck è successo un fatto simile.

Sembra incredibile che, nonostante i recenti fatti di cronaca, si possano verificare fatti del genere in un parco pubblico e frequentato.

È stata fatta regolare denuncia di quanto accaduto ma serve la collaborazione di tutta la comunità per interrompere subito il protrarsi di accadimenti del genere.

Forze dell’ordine, genitori, scuola, parrocchie, devono collaborare per aumentare il controllo sociale e la prevenzione. Tutti i residenti devono prestare più attenzione a quello che accade a pochi metri di distanza da casa loro e a non sottovalutare eventuali raggruppamenti di ragazzi specie in zone del parco meno frequentate.