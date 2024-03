Baby gang: picchia un 16enne, che finisce in ospedale con un braccio spezzato

Hanno picchiato un ragazzo, facendolo finire in ospedale, spezzandogli un braccio. Doveva essere una giornata tranquilla e spensierata per fare quattro passi al parco, che però si è tramuta in un incubo per un 16enne: accerchiato da un branco di tre giovanissimi intenzionati a rapinarlo è stato rincorso e poi pestato. Calci e pugni costati all’adolescente la frattura del braccio. I tre 15enni – tutti residenti in zona – sono poi stati identificati e denunciati.

L’aggressione si è consumata sul finire dello scorso mese di Febbraio all’interno dell’area verde di via Alessio Ascalesi (Primavalle). Insieme alla ragazzina il 16enne di San Paolo è stato minacciato dai tre adolescenti. Nel mirino del branco il giacchetto indossato dalla vittima. Inizialmente riuscito a scappare il ragazzo è però inciampato ed è stato raggiunto dalla gang. Poi il pestaggio. Così tante botte da spezzargli il braccio.

Le urla del ragazzo e della giovane che si trovava con lui hanno però richiamato l’attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti mettendo in fuga i tre rapinatori. Affidato alle cure del personale del 118 il giovane è stato poi accompagnato in ospedale con una frattura dell’arto superiore destro.

Richiesto l’intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Primavalle di polizia. Eseguiti i primi accertamenti e ascoltati diversi testimoni i tre aggressori sono quindi stati identificati.

Accompagnati in commissariato sono stati denunciati per tentata rapina e lesioni aggravate in concorso dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minori.

