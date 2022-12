Bambini e ragazzi a Più libri: il programma di sabato 10 dicembre 2022

La quarta giornata di Più libri più liberi prevede un fitto programma di eventi, letture, incontri e laboratori dedicati alla diffusione della letteratura tra i più giovani. Tra i tanti, per il progetto Più libri più sport, alle 10.30 in Sala Sirio si terrà Mondiale mi manchi. L’Italia e le altre grandi assenze nella storia del campionato, con l’autore Andrea Catalani che presenterà il suo libro, nell’evento per ragazzi dai quattordici anni in su a cura di Il filo di Arianna e Fondazione Lia con il supporto del Dipartimento dello Sport.

Alle 14 nello Spazio Ragazzi – Area Mostre, verrà presentato il libro di Sonia Gentili con le illustrazioni di Lino Fiorito, Favole per credere alle favole, con gli interventi di Lodovica Cima, Valeria Nicosia e Silvia Pacelli, moderate da Lilli Garrone.

L’artista curdo Fuad Aziz sarà presente alle 15 nello Spazio Ragazzi per un laboratorio di illustrazioni a partire dal suo libro L’albero viola, a cura di Valentina Edizioni, pensato per bambini dai sei ai nove anni.

Alle 16, nello Spazio Ragazzi – Area Mostre sarà la volta di La notte delle spazzature viventi. Una fiaba horror sul riciclo, a cura di Gallucci Editore, la presentazione del libro di Beppe Tosco insieme a Rocco Bellantone, per ragazzi dai nove anni.

Di seguito il programma completo di tutti gli eventi dedicati a bambini e ragazzi che si terranno oggi.



Il calendario degli incontri di oggi, sabato 10 dicembre:

10.30 SPAZIO RAGAZZI – Area Mostre

Come cane e gatto! Lettura musicata. Presentazione del libro di Teresa Porcella con le illustrazioni di Santo Pappalardo

Intervengono l’autrice e l’illustratore

A cura di Telos Edizioni

Per bambini da 3 anni in su

10.30 SPAZIO RAGAZZI – Area Nati per leggere

Ti leggo una storia

Letture a cura di Biblioteche di Roma e dei Volontari del Servizio Civile

Per bambini da 3 a 6 anni

10.30 SPAZIO RAGAZZI – Area Incontri

La favolosa favola della fatina Scemarella. Performance teatrale con Pietro Clementi

Intervengono l’autore e gli attori della compagnia Un teatro da favola

A cura di Biblioteche di Roma in collaborazione con Gallucci Editore

Per bambini da 7 anni in su

10.30 SALA SIRIO

Mondiale mi manchi. L’Italia e le altre grandi assenze nella storia del campionato (Più libri più sport)

Presentazione del libro di Andrea Catalani

A cura di Il filo di Arianna e Fondazione Lia in collaborazione con Più libri più liberi e con il supporto del Dipartimento dello Sport

Incontro su prenotazione per ragazzi da 14 anni in su

11.30 SPAZIO RAGAZZI – Area Mostre

Carta, forbici e Gesù nel cuore. Laboratorio e presentazione del libro di DinDonArt

Interviene l’autore

A cura di Effatà Editrice

Per bambini da 3 a 8 anni

12.30 SPAZIO RAGAZZI – Area Mostre

Colpo d’occhio. Presentazione del libro di Alessia Tagliaventi

Interviene l’autrice

A cura di Contrasto

Per ragazzi da 8 anni in su

14.00 SPAZIO RAGAZZI – Area Mostre

Favole per credere alle favole. Presentazione del libro di Sonia Gentili con le illustrazioni di Lino Fiorito

Intervengono Lodovica Cima, Valeria Nicosia e Silvia Pacelli

Modera Lilli Garrone

A cura di Ali Ribelli Edizioni

Per ragazzi da 10 anni in su

15.00 SPAZIO RAGAZZI – Area Mostre

L’albero viola. Laboratorio a partire dal libro di Fuad Aziz

Interviene l’autore

A cura Valentina Edizioni

Per bambini da 6 a 9 anni

16.00 SPAZIO RAGAZZI – Area Nati per leggere

Letture piccole piccole

A cura di Biblioteche di Roma e dei Volontari del Servizio Civile

Per bambini da 18 mesi a 3 anni

16.00 SPAZIO RAGAZZI – Area Mostre

La notte delle spazzature viventi. Una fiaba horror sul riciclo. Presentazione del libro di Beppe Tosco

Intervengono l’autore e Rocco Bellantone

A cura di Gallucci Editore

Per ragazzi da 9 anni in su

17.30 SPAZIO RAGAZZI – Area Nati per leggere

Ti leggo una storia

Letture a cura di Biblioteche di Roma e dei Volontari del Servizio Civile

Per bambini da 3 a 6 anni

17.30 SPAZIO RAGAZZI – Area Incontri

Giocare per imparare. Laboratorio sui giochi di società

A cura di Biblioteche di Roma in collaborazione con Città del sole

Per ragazzi da 8 anni in su