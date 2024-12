Bambino morto precipitato dal decimo piano a Roma, la Procura indaga per “istigazione al suicidio”

È drammatico il caso che ha sconvolto la capitale giovedì 5 dicembre: V.S., un bambino di 12 anni, è morto dopo essere precipitato dal decimo piano della finestra del suo appartamento in via Igino Giordani, nel quartiere Colli Aniene.

La caduta non è stata attutita in modo sufficiente dal cumulo di foglie nel giardino sottostante, e nonostante i tentativi di soccorso, per il giovane calciatore della Lodigiani non c’è stato nulla da fare.

Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo essere arrivato all’ospedale Bambino Gesù, dove era stato trasportato d’urgenza in ambulanza.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto:

La polizia e la procura di Roma hanno aperto un’indagine per istigazione al suicidio, sebbene al momento non si escluda alcuna ipotesi.

Gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Gli investigatori hanno già ascoltato i primi conoscenti della famiglia e nelle prossime ore interrogheranno i genitori e la babysitter che si trovavano in casa al momento dell’incidente.

I primi dettagli dell’incidente:

Secondo quanto emerso in questa fase iniziale, V.S. era da solo nella sua cameretta, mentre la babysitter e la sorellina si trovavano in un’altra parte dell’appartamento.

Il padre, al momento della tragedia, era impegnato al pc in smartworking. Poco dopo, il corpo del bambino è precipitato dalla finestra e si è schiantato nel giardino interno del condominio.

Gli investigatori hanno già acquisito il telefono del 12enne, sequestrato per capire se il giovane fosse stato influenzato da qualche fattore esterno, come un episodio di bullismo o un messaggio che possa aver influito sul suo stato d’animo.

I primi accertamenti della polizia scientifica:

Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia scientifica, che ha fotografato un muretto alto circa tre metri. Lì, infatti, potrebbe essere iniziata la caduta del giovane prima di finire nel giardino sottostante. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti deve ancora essere confermata.

Un giovane talentuoso e amato dalla comunità:

V.S. era un ragazzo amato da tutti, appassionato di calcio e molto impegnato a scuola. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, tra gli amici e i compagni di squadra, ma anche in tutta la comunità che lo conosceva.

La tragedia ha suscitato dolore e sgomento in tutti coloro che avevano avuto a che fare con lui, un ragazzo che, nonostante la sua giovane età, mostrava una grande passione per lo sport e la vita.

“Profonda tristezza per quanto accaduto in via Igino Giordani. Ciao piccolo angelo riposa in pace”, il messaggio social di addio del presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore, con la speranza di fare luce su una vicenda che ha scosso profondamente la capitale.

