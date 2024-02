Banda dei Rolex colpisce ancora: professionista rapinato con una pistola puntata

Pistola puntata e via il Rolex, dal valore di 40.000 euro. L’accaduto nel pomeriggio di ieri, Giovedì 22 Febbraio 2024, in via Mascagni, non lontano dal parco di Villa Chigi, la banda del Rolex è entrata di nuovo in azione. Sul caso indagano i carabinieri. Indagini che vertono a 360 gradi, anche per determinare se ci sia una banda che fa “spesa” di orologi di lusso.

La vittima, un professionista, era alla guida di un’auto a pochi passi da casa quando è stato affiancato da uno scooter con a bordo due uomini, con i volti coperti da caschi.

Arma in pugno, l’uomo seduto come passeggero è sceso e ha minacciato la preda puntandogli l’arma in faccia. Poi gli ha strappato dal polso il Rolex Daytona, è risalito sullo scooter e il complice ha ingranato la marcia per poi fuggire. L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri.

