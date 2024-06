Bar chiuso a Trastevere per 15 giorni: titolare vendeva alcolici a minorenni e infrangeva le norme

Un bar a Trastevere, noto luogo della movida romana, è stato chiuso per 15 giorni dal Questore di Roma. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato emesso nei confronti del titolare, un 36enne originario del Bangladesh, per violazioni reiterate delle norme sulla vendita di alcolici e sulla sicurezza pubblica.

In particolare, gli agenti del Commissariato Trastevere, durante i controlli effettuati nell’ambito del piano antimovida, avevano accertato che il bar vendeva alcolici a minorenni e somministrava bevande da asporto dopo le 22, in violazione degli orari stabiliti.

Inoltre, il locale non esponeva la tabella dei prezzi e non metteva a disposizione dei clienti gli alcol test gratuiti, come previsto dalla normativa.

Oltre alle violazioni amministrative, gli agenti erano intervenuti in diverse occasioni per risse tra gli avventori del bar. In uno di questi episodi, il titolare, invece di allertare le forze dell’ordine, aveva fatto uscire dal locale un ragazzo che aveva chiesto aiuto.

Alla luce dei numerosi episodi che minavano l’ordine e la sicurezza pubblica, la Divisione di Polizia Amministrativa ha avviato un’istruttoria che ha portato all’emissione del provvedimento di sospensione della licenza da parte del Questore.

Il provvedimento è stato notificato al titolare del bar dagli agenti di Trastevere, che hanno anche affisso sulla porta d’ingresso il cartello che comunica la chiusura del locale “con provvedimento del Questore”.

