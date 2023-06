Basket, Larry Wright è tornato!

Si è svolta questa mattina nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio la cerimonia di premiazione delle leggende della pallacanestro Virtus – Banco di Roma, campioni d’Italia nel 1983.

A quarant’anni dallo storico titolo assoluto del basket, il primo e ad oggi l’unico, mai conquistato da una rappresentativa capitolina, l’Amministrazione alla presenza tra gli altri della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, dell’assessore allo sport Alessandro Onorato e del presidente della Commissione Sport Nando Bonessio ha voluto celebrare gli ‘uomini che fecero l’impresa’.

“È stato emozionante vedere l’abbraccio dei grandi campioni, a partire da Larry Wright, che nel 1983 vinsero lo scudetto di basket con la Virtus Banco di Roma. Si sono rivisti dopo tanti anni e sono stati celebrati in Campidoglio. Un momento glorioso, vecchi ricordi ma sempre attuali rispetto alla gioia che 40 anni fa hanno vissuto i tifosi, la squadra e la città. L’amministrazione è vicina al mondo dello sport. Stiamo lavorando con forza per riaprire a breve il Pala Tiziano e permettere ancora alla città di competere e vivere per quei trionfi, anche con strutture adeguate”, afferma la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“È stato un grande onore per me contribuire oggi a riportare alla memoria dei romani un traguardo così importante per la città” ha detto il presidente della Commissione Sport Ferdinando Bonessio. “Si tratta di una esperienza meravigliosa che a distanza di anni continua ad appassionare intere generazioni di sportivi: quella dei meno giovani che hanno avuto il privilegio di vivere direttamente quei momenti; e quella dei più giovani che ne sentono narrare le gesta.

Il ritorno a Roma di Larry Wright, il Falcao della pallacanestro, che si è emozionato nel riabbracciare i suoi ex compagni di squadra è stato il modo più bello per ricordare e festeggiare un periodo d’oro per la pallacanestro. Perché è grazie all’impresa realizzata dai campioni del 1983 che il basket è diventato uno sport popolare.

Come Amministrazione dobbiamo continuare a lavorare anche sotto il profilo del recupero dell’impiantistica per valorizzare lo sport sia nella sua funzione di inclusione sociale sia di presidio di sicurezza sul territorio con l’auspicio che momenti celebrativi come questi possano essere il motore per tornare ad avere una squadra capitolina nella massima serie del basket. Un ringraziamento speciale anche a Pierluigi Marzorati, grande atleta della storia della pallacanestro italiana, che ha organizzato al Pincio domenica 25 giugno la manifestazione ‘Ball Run: fieri del Basket’” ha concluso Bonessio.