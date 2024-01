Battaglia (Pd), bene Giunta, accordo su Capannelle tutela lavoro e settore Roma

La Giunta comunale di Roma ha firmato la delibera con cui si dà l’ok alla proroga di un anno della gestione dell’ippodromo di Capannelle da parte di Hippogroup per il 2024. Ora, come apprende Agipronews, si attende soltanto la pubblicazione della delibera nell’albo pretorio per sancirne l’ufficialità. Successivamente, il Masaf potrà procedere all’aggiornamento del calendario delle corse ippiche per il 2024, inserendo anche le giornate di Capannelle.

“Tutelare i lavoratori, il comparto e un asset del territorio. L’accordo raggiunto per la continuità delle attività nell’ippodromo delle Capannelle è un’ottima notizia per molti lavoratori e lavoratrici e un sospiro di sollievo per l’impianto romano”.

Così in una nota la consigliera comunale Pd Erica Battaglia, presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale. “Un obiettivo complesso – conclude l’esponente Pd – a cui l’amministrazione ha lavorato con scrupolo e che permette ora di salvaguardare la programmazione in calendario e di regolarizzare le attività future. Un plauso al lavoro svolto dal Sindaco, dall’assessore allo Sport, dalla Giunta e dal Gabinetto del sindaco. Continua così una storia legata alla citta’ e allo sport”.