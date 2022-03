Battaglia (Pd), sabato 26 marzo tutti a iniziativa al parco della Legalità

“Sosteniamo con la partecipazione e la vicinanza istituzionale l’iniziativa promossa domani pomeriggio 26 marzo 2022 a partire dalle ore 15 dal comitato di quartiere di Campo Romano – Casalotto presso il parco della Legalità in via Roccabernarda in Municipio VII. L’occasione e’ la ‘Primavera letteraria’ che prevede un programma che va dell’inaugurazione della piccola ma preziosa bibilioteca ai giochi di lettura fino a interventi di insegnanti e giornalisti”.

Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della commissione cultura e lavoro di Roma Capitale.

“Invitiamo la cittadinanza, le famiglie e i giovani a partecipare in uno spirito di comunità e condivisione della bellezza, ringraziando sempre le Istituzioni che hanno permesso la restituzione di questo parco al territorio e il Comitato di quartiere che lo ha reso tassello prezioso di iniziative per una miglior qualità della vita – aggiunge Battaglia -. Resto a completa disposizione e sono certa che questa primavera letteraria è solo l’inizio”.