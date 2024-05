“Bene apertura officina municipale a La Rustica”

“Bene l’apertura di un’officina municipale a La Rustica, grazie a 250mila euro ottenuti dal Municipio V tramite avviso pubblico della Regione Lazio.

Le officine municipali, istituite con un provvedimento legislativo a prima firma della consigliera regionale Marta Bonafoni, permetteranno una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’erogazione di servizi alle comunità locali.

La scelta di avviare una sperimentazione in via Dameta, infatti, va proprio in questa direzione e siamo certi che l’officina, oltre a essere un’occasione per riqualificare uno spazio pubblico in disuso da anni, sarà un punto di riferimento per il quartiere”.

Così in una nota l’assessore Edoardo Annucci e i consiglieri del gruppo Roma futura al Municipio V Filippo Riniolo ed Eva Vittoria Cammerino

