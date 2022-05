“BetaHCG>5. Amore, saremo >2” al Teatro Petrolini

Andrà in scena dal 31 maggio al 5 giugno 2022 al Teatro Petrolini di Roma, in via Rubattino 5. lo spettacolo “BetaHCG>5. Amore, saremo >2”.

Sinossi

Un corso di accompagnamento alla nascita, scientificamente perfetto.

Ma cosa succede in un corso di gravidanza quando una coppia squattrinata, una coppia omosessuale e una coppia che comunica da remoto decidono di prendervi parte?

Una commedia brillante ricca di colpi di scena che fa partorire risate dalla bocca degli spettatori.

Dietro un’apparente armonia però, si celano dubbi, paure e difficoltà legate alla genitorialità.

Quando nasceranno i loro figli saranno in grado di essere bravi genitori?