Biblioline Perlasca: gli eventi e attività a distanza della settimana

Ecco gli eventi e le attività a distanza della settimana di di Biblioline Perlasca

Tuttopedia Podcast

Lunedì 15 giugno

Tuttopedia, l’enciclopedia libera e collaborativa. Viaggio-intervista in compagnia dei nostri esperti per attraversare i campi della conoscenza umana.

A seguito dell’epidemia sono avvenute profonde modificazioni nell’organizzazione sociale (a iniziare da quella sanitaria) e un terremoto economico di portata mondiale. È possibile immaginare, o temere, o augurarsi un futuro diverso? E quali sono le parole che potrebbero descriverlo? Abbiamo chiesto a esperti di vario campo una risposta a questa domanda. In questa seconda parte rispondono: Paolo Palazzi, economista e Giorgio Parisi, fisico.

Per ascoltare Tuttopedia Podcast segui il link: https://www.spreaker.com/show/tuttopedia-podcast

Po(s)t-Pourri

Giovedì 18 giugno

Po(s)t-Pourri. Contributi dal territorio… e non solo!

In questo episodio Mariateresa Pindilli legge un altro racconto sul commissario Caponegro, scritto da Alessandro Denci Niccolai, in arte Roy Hobbs. Ruben Caponegro è un personaggio malinconico e disincantato che si muove in una Roma pigra e indifferente, cercando di comprendere ciò che realmente differenzia i colpevoli dagli innocenti. Non riuscendoci sempre, visto che ai suoi occhi spesso si confondono.

Per guardare le video-letture di Po(s)t-Pourri segui il link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLclMrpJAo4iBWEgyqNIPNuBrLNu4c7iUY

La Stella Polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA SAPERE

Come usare le risorse delle case editrici. Tutorial Didattica a Distanza

https://www.tv2000.it/soul/video/soul-luigi-berlinguer-ospite-di-monica-mondo/

COSE DA FARE

La Galleria Borghese propone “Across Art”, una forma di dialogo tra differenti discipline artistiche, quali pittura, musica e recitazione. Ogni sabato e domenica, dal 30 giugno, sarà presentato su Spotify e YouTube un tema universale ricorrente nel Museo e riconoscibile nei diversi capolavori.

https://galleriaborghese.beniculturali.it/la-galleria-borghese-approda-su-spotify-con-il-nuovo-format-across-art/

COSE DA LEGGERE

Una lucida riflessione sulla didattica nell’articolo di Massimo Recalcati su La Repubblica.

https://www.massimorecalcati.it/images/Massimo_Recalcati_-_La_Repubblica_-_29_maggio_2020.pdf

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo: https://linktr.ee/bibliopointperlasca

INFO

Telefono: 06 41 796 315

Via Barelli, 7 – Pietralata, Roma.

Pagina FB: Biblioteca I.C. Giorgio Perlasca – Pietralata

Pagina Instagram: bibliopointperlasca

https://www.instagram.com/bibliopointperlasca/