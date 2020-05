Biblioline Perlasca, gli eventi e le attività a distanza della settimana

Ecco gli eventi e le attività a distanza della settimana di Biblioline Perlasca.

Tuttopedia Podcast

Lunedì 25 maggio

Tuttopedia, l’enciclopedia libera e collaborativa. Viaggio-intervista in compagnia dei nostri esperti per attraversare i campi della conoscenza umana.

Nel quinto episodio Andrea Turchi intervista Giorgio Parisi, fisico teorico di fama internazionale e attuale Presidente dell’Accademia dei Lincei. Il professor Parisi ha prodotto importanti lavori sui fenomeni probabilistici e sui modelli statistici applicati ai fenomeni biologici. In particolare, in questi ultimi mesi lui e il suo gruppo di lavoro si sono interessati al processamento dei dati dell’infezione da coronavirus e sulle stime matematiche della sua evoluzione. Si è dunque voluta sollecitare la sua opinione sull’impiego dei dati in questa circostanza sociale e sanitaria così drammatica.

Per ascoltare Tuttopedia Podcast segui il link: https://www.spreaker.com/show/tuttopedia-podcast

Biblio Gang

Mercoledì 27 maggio

. Armati di buone letture

In questo episodio, Maria Gallone legge alcuni estratti da un celeberrimo classico, Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

Libri Libera Tutti

Venerdì 29 maggio

Libri Libera Tutti. Letture a domicilio per bambini curiosi

La rubrica online di video-letture pensata per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni. Questa settimana Francesca Campli dell’Associazione Informadarte, continua a leggere la storia di C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

La Stella Polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA SAPERE

Per Scuola@Casa News, Gino Roncaglia ci propone, visti gli attuali adeguamenti…uno sguardo sulla scuola del futuro. La Dottoressa Claudia Sabatano, Dirigente scolastica presso l’Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca, interviene sull’argomento.

https://www.raicultura.it/articoli/2020/05/Il-futuro-5a7796c7-0b8d-43c6-84cb-d911be9f5972.html

COSE DA FARE

Selezionando un colore compariranno le opere d’arte con quella cromia dominante. Cliccando poi su un quadro si possono leggere maggiori informazioni su titolo e artista.

https://artsandculture.google.com/color?col=GREEN

COSE DA LEGGERE

Contro la pigra e ingiusta pretesa di dare voti a distanza interviene su Internazionale, Franco Lorenzoni.

https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/05/18/scuola-voti-esami?fbclid=IwAR0M9ArTu0uKYB55WMxNShK1CYCGvm31ak6fooSHGWrgH0KQWVRiJ61rIMs

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo: https://linktr.ee/bibliopointperlasca

