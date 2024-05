Blitz a Ostia: droga, cibo marcio e 4 fermi. Caccia all’uomo scatena un folle inseguimento sul lungomare

Un’operazione di controllo del territorio a Ostia si trasforma in un blitz con inseguimento mozzafiato e sequestri di droga e cibo avariato. La Polizia di Stato ha arrestato 4 persone e sequestrato circa 120 grammi di hashish in dosi e 110 kg di alimenti scaduti.

Droga e cibo marcio:

Perquisizioni, posti di blocco e controlli a tappeto hanno portato al sequestro di hashish pronto per lo spaccio e di 110 kg di frutta, verdura, scatolame e pasta avariati e scaduti, ancora in vendita sugli scaffali di un minimarket. Il titolare è stato sanzionato per 2000 euro.

Arresti:

Un italiano di 59 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Un argentino di 34 anni è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentato omicidio dopo un folle inseguimento sul lungomare. Durante la fuga, ha tentato di investire un poliziotto e ha travolto uno scooterista, fortunatamente non gravemente ferito.

Un italiano di 65 anni è stato arrestato per l’omicidio di Emidio Salomone, boss della Banda della Magliana, avvenuto nel 1997.

Un italiano di 54 anni è stato fermato per rapina ai danni di un esercizio commerciale di Acilia, avvenuta il 24 marzo scorso.

L’inseguimento:

L’inseguimento mozzafiato è iniziato quando gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto, il cui conducente ha accelerato dando vita a una folle corsa sul lungomare. Il fuggitivo ha tentato di speronare la volante e poi di scappare a piedi, ma è stato bloccato in Piazza Anco Marzio.

