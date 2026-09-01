Blitz a Roma Est tra Tor Bella Monaca e Borghesiana: 6 arresti, sequestrate 180 dosi di droga

Sei arresti, più di 180 dosi tra cocaina e crack sottratte al mercato dello spaccio ed un gioiello d’oro recuperato a tempo di record dopo uno scippo degenerato in colluttazione.

È il bilancio delle ultime operazioni condotte dagli agenti della Polizia di Stato nel quadrante est di Roma, in un raggio d’azione compreso tra le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca ed il quartiere Borghesiana.

Via dell’Archeologia: il market della droga negli slip

I servizi d’osservazione e controllo del VI Distretto Casilino si sono focalizzati ancora una volta su via dell’Archeologia, presidio nevralgico del traffico di stupefacenti nella periferia est:

Il primo pusher: Un 33esimo cittadino tunisino è stato notato dagli agenti mentre stazionava tra i palazzoni popolari. Dopo aver concluso due cessioni repentine, l’uomo è stato bloccato: dal vano intimo degli slip ha estratto un borsello contenente 44 involucri di cocaina e 820 euro in contanti.

La donna con il mini-deposito: Sempre lungo la medesima via, gli agenti delle Volanti hanno fermato una donna che tentava di defilarsi. Tra le mani stringeva una pochette trasformata in deposito tascabile con 75 dosi confezionate tra cocaina e crack (oltre 30 grammi complessivi) e 190 euro.

Il nascondiglio dietro il muretto: Pochi giorni dopo, un altro giovane è stato tradito dal tentativo di nascondersi accucciandosi dietro un muretto al passaggio dell’auto di servizio: perquisito, è stato trovato in possesso di 63 involucri di droga.

La rapina a Borghesiana: lo strappo e la colluttazione in strada

Dall’antidroga ai reati contro il patrimonio, l’allarme è scattato a Borghesiana a seguito di una violenta rapina ai danni di due coniugi. Un giovane ha sorpreso alle spalle l’uomo strappandogli dal collo una collanina d’oro.

La pronta reazione delle vittime e l’intervento di diversi residenti hanno innescato un parapiglia durante il quale il rapinatore ha spinto violentemente a terra sia la donna che il marito pur di guadagnare la fuga.

L’arrivo di un complice in auto, che ha tentato di farsi varco per favorirne l’evasione prima di dileguarsi, non è bastato: gli agenti delle Volanti e del V Distretto Prenestino hanno bloccato il giovane in flagranza per rapina impropria aggravata, restituendo il prezioso recuperato al proprietario.

A chiudere il bilancio, l’arresto condotto dagli uomini del VI Distretto Casilino presso la piazza di spaccio denominata “Le Palme”, dove due giovani tunisini sono stati sorpresi a cedere due dosi di cocaina per 50 euro.

Per tutti e sei gli indagati l’autorità giudiziaria ha convalidato la misura dell’arresto presso le aule di Piazzale Clodio.

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