Blitz a San Basilio: arresti per droga e sospensione di attività commerciali

Controlli a tappeto tra San Basilio e le zone limitrofe, con arresti, denunce e sanzioni.

Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Roma, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio contro l’illegalità diffusa.

L’operazione, pianificata secondo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di un’altra alla Procura della Repubblica.

Droga e contanti in auto

Il primo arresto è stato eseguito dai militari della Stazione Roma Fidene. A finire in manette un 42enne originario di Bracciano, fermato mentre era alla guida della propria vettura: durante il controllo è stato trovato in possesso di circa 24 grammi di cocaina e di 2.040 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo, Aliquota P.M.Z., hanno arrestato un 21enne di origini bengalesi, sorpreso a bordo di un’auto a noleggio con dosi di cocaina e hashish e 210 euro in contanti.

In carcere un 90enne

Nel corso dei controlli, i militari della Stazione Roma Città Giardino hanno rintracciato un 90enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cumulo pene, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Rebibbia.

Furti nei supermercati

I Carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno inoltre arrestato un 37enne italiano, gravemente indiziato di furto aggravato all’interno di un supermercato in via Palmiro Togliatti. Per un episodio analogo avvenuto in un esercizio commerciale di via Tiburtina, un 42enne romano è stato invece denunciato a piede libero.

Lavoro irregolare e sanzioni

L’attività di controllo si è estesa anche alla regolarità dei rapporti di lavoro. I militari della Stazione Roma San Basilio, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato un’attività commerciale in via Tiburtina, accertando la presenza di un lavoratore irregolare.

È scattata la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.450 euro.

Segnalazioni per uso personale

Nel corso del servizio straordinario, sette persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di droga.

