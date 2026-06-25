Blitz a Tor Bella Monaca, asse del ferro blindato dai Carabinieri: 7 arresti e quattordicimila euro sequestrati

Un nuovo, massiccio schieramento di forze dell’ordine torna a blindare le strade di Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale, per l’ennesimo colpo inferto alle centrali dello spaccio e della microcriminalità radicate nel quartiere.

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno cinto d’assedio il quadrante compreso intorno a via dell’Archeologia, eseguendo un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, pianificato sulla base delle linee strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio finale dell’operazione descrive una pressione asfissiante sulle piazze di spaccio: 7 persone arrestate, una denunciata a piede libero, 111 soggetti identificati, 65 veicoli controllati e sanzioni stradali per ben 10.000 euro con il ritiro di due patenti.

Cocaina e crack: i sequestri nelle piazze di spaccio

Il settore più caldo dell’intervento ha riguardato, come di consueto, il contrasto al narcotraffico stradale. Nello specifico, i militari hanno neutralizzato due pusher pronti a rifornire i clienti del quartiere:

Il romano con il tesoro negli slip: Un 35enne romano è stato fermato a piedi mentre si muoveva con fare sospetto tra i palazzoni popolari. La perquisizione personale ha svelato il motivo del nervosismo: addosso nascondeva 17 grammi di cocaina divisi in 34 dosi pronte alla vendita e, soprattutto, l’ingente somma di oltre 14.000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, sequestrata perché ritenuta l’incasso immediato delle ore precedenti.

La rissa evitata con il pusher di crack: Un 25enne di origini marocchine è stato intercettato con un “kit dello sballo” assortito: 38 grammi di hashish e 12 grammi di crack. Il giovane, nel disperato tentativo di evitare le manette, ha spintonato violentemente i militari per aprirsi un varco e scappare. È stato immobilizzato e arrestato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il furgone-officina per riciclare le moto rubate

L’episodio più singolare dell’intera operazione ha riguardato i reati contro il patrimonio. Ricevuta la segnalazione del furto di un motociclo dotato di rilevatore Gps, i Carabinieri hanno seguito le tracce fino a un furgone a noleggio parcheggiato in strada.

La sorpresa nel cassone: Quando i militari hanno aperto i portelloni posteriori del mezzo si sono trovati di fronte a un vero e proprio meccanico abusivo del crimine.

All’interno del vano, un 42enne originario di Milano stava smontando pezzo dopo pezzo la moto rubata appena poche ore prima, affiancata da una seconda moto di grossa cilindrata, anch’essa risultata provento di furto.

Entrambi i veicoli sono stati recuperati e riconsegnati ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza per riciclaggio.

Infine, la rete dei controlli si è stretta attorno a chi doveva trovarsi recluso. Oltre all’arresto di un evasore 51enne trovato a passeggio senza permesso e alla denuncia di una 38enne bosniaca per lo stesso motivo, i Carabinieri hanno eseguito tre ordini di carcerazione: un 32enne afghano dovrà scontare un anno di reclusione per vecchi reati di droga, una 53enne sconterà 8 mesi per furto e, sul fronte della violenza di genere (Codice Rosso), un 49enne romeno è stato blindato in casa con il braccialetto elettronico dopo aver perseguitato e violato ripetutamente il divieto di avvicinamento all’ex moglie.

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