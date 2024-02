Blitz animalista in Piazza del Popolo: “Basta animali nei circhi”

Blitz non violento degli attivisti del gruppo “‘Ribellione Animale”, dove nella mattinata di oggi Giovedì 1 Febbraio 2024, due di loro si sono recati sui leoni di Piazza del Popolo armati di vernice gialla e rossa, tra gli sguardi attoniti dei turisti e dei romani. Due giovani, un ragazzo e una ragazza di 33 e 29, appartenenti al gruppo hanno gettato vernice lavabile sui leoni della fontana e sulla base in marmo dell’obelisco per protestare contro i circhi e i maltrattamenti animali.

Poi hanno steso una striscione con la scritta “Basta animali nei circhi” e hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine seduti sui gradini del monumento. I due ragazzi sono stati poi portati via dai carabinieri. Sul posto è stata attivata Ama per la pulizia del monumento. Il gesto è stato rivendicato anche sui social.