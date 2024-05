Blitz anti-illegalità a Termini: 4 arresti, 17 denunciati e 10 sanzionati

I Carabinieri di Roma hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo nella zona della stazione Termini, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. L’intervento, ha visto l’impiego di diverse Compagnie del Gruppo di Roma, tra cui Roma Centro e Roma Piazza Dante, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Un’operazione capillare:

I Carabinieri hanno presidiato le principali aree della stazione Termini, tra cui via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi, Piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe.

Un bilancio positivo:

L’operazione ha avuto un bilancio decisamente positivo, con 4 persone arrestate, 17 denunciate a piede libero e 10 sanzionate amministrativamente. Inoltre, sono state identificate 283 persone e controllati 148 veicoli.

Gli arresti:

Tra gli arrestati figura un cittadino nigeriano di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha oltraggiato e resistito a pubblico ufficiale durante un intervento per sedare una lite tra due soggetti in via Marsala.

In manette è finita anche una donna filippina di 44 anni, senza fissa dimora, sorpresa subito dopo aver asportato da un negozio in via Gioberti vari capi di abbigliamento del valore di circa 200 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno poi arrestato un 23enne del Gambia mentre trascinava un monopattino elettrico appena rubato all’esterno di un negozio in via Principe Amedeo.

Infine, è stata arrestata una 30enne romena sorpresa dall’addetto alla sicurezza di un negozio all’interno della Galleria Forum Termini ad asportare prodotti cosmetici per un valore di 380 euro.

Le denunce:

Oltre agli arresti, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero tre cittadini stranieri per furto di merce da attività commerciali all’interno dello scalo ferroviario.

Un cittadino greco di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per porto abusivo di armi (coltello e forbice) a seguito di un controllo d’iniziativa in via Giovanni Giolitti.

Un cittadino pakistano di 25 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per false attestazioni sull’identità personale durante un controllo d’iniziativa.

Sette cittadini sono stati denunciati per inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma, e altri 5 cittadini per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Le sanzioni:

I Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 19 cittadini per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore. A loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro.

Sanzionati, e segnalati alla Prefettura di Roma, anche due giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish.