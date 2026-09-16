Blitz antidroga a Roma e provincia, scatta la stretta dell’Arma: 12 arresti tra Tor Bella Monaca, Ponte Milvio

Una capillare offensiva contro il narcotraffico ed lo spaccio di strada ha passato al setaccio l’intera Capitale e l’hinterland provinciale.

I Carabinieri dei diversi Comandi territoriali e del Nucleo Radiomobile di Roma hanno messo a segno una raffica di interventi che ha portato all’arresto di 12 persone ed alla segnalazione alla Prefettura di numerosi acquirenti sorpresi a comprare dosi.

L’operazione, pianificata sulla base dei moduli operativi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sotto la regia del Prefetto Lamberto Giannini, ha permesso di smantellare diversi snodi della rete di pusher, portando al sequestro di ingenti dosi di cocaina, crack, eroina, hashish e shaboo, insieme a migliaia di euro in contanti.

Fuga e aggressione a via Tallone, maxi-sequestro a Tor Vergata

L’episodio di maggiore tensione si è consumato in via Cesare Tallone, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato un 39enne nigeriano.

L’uomo, per scampare alla cattura, si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni prima di essere bloccato: addosso nascondeva un “cocktail” di stupefacenti (7 grammi di crack, 7 di cocaina, 18 di eroina e 5 di shaboo) e circa 6.600 euro in contanti.

Spostandosi nel quadrante est, i militari della Stazione di Tor Vergata hanno bloccato un 22enne romano colto in flagranza mentre cedeva 35 grammi di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al recupero di altri 770 grammi di fumo divisi in sette panetti.

Nello stesso quartiere, un 69enne è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a confezionare e cedere dosi di cocaina nel proprio appartamento.

La mappa dei blitz: da Tor Bella Monaca alla Roma Nord

La pressione delle forze dell’ordine si è concentrata con forza nelle principali piazze di spaccio romane e nei quartieri della movida:

Tor Bella Monaca: In via Eboli un 47enne ivoriano è stato trovato in possesso di 116 grammi di eroina e oltre 2.600 euro in contanti. Poco distante, in via Biscarra, una 45enne romana è finita in manette con 14 grammi di cocaina e 20 grammi di crack già suddivisi in involucri pronti per la vendita.

Centro e Movida: Un 31enne albanese è stato fermato a bordo della propria vettura lungo Lungotevere de’ Tebaldi con 10 dosi di cocaina; a Ponte Milvio, arrestato un 36enne di Ladispoli trovato con involucri di crack e cocaina nascosti nel veicolo.

Area Nord e Provincia: A via Riserva del Bagno (La Storta) i Carabinieri hanno arrestato un 58enne romano sequestrando cocaina e materiale da taglio. Due uomini di 35 e 50 anni sono stati infine intercettati in auto a Formello con dosi di crack e cocaina pronte allo spaccio.

Tutti i fermi sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria all’esito dei giudizi per direttissima, mentre il denaro ed i quantitativi di droga sono stati posti sotto sequestro giudiziario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza