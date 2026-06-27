Blitz antidroga della Polizia Locale a Ostia Lido: arrestato pusher 16enne sulle scale del cavalcavia

Il presidio intensificato del territorio contro lo spaccio e il degrado urbano ha portato a un importante arresto in flagranza sul litorale romano. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno bloccato e tratto in arresto un ragazzo di 16 anni, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti sulle scale del cavalcavia ferroviario della stazione di Lido di Ostia Centro.

L’operazione è stata condotta dal personale del X Gruppo Mare, entrato in azione nell’ambito di un piano di vigilanza mirato sulle banchine e sui nodi di scambio della ferrovia Metromare (ex Roma-Lido), intensificato dopo i numerosi esposti presentati dai residenti e dai comitati di quartiere per la sicurezza dello scalo ferroviario.

Il sequestro: la droga nascosta nel calzino

Il minorenne, di nazionalità egiziana, aveva scelto come base logistica per lo smercio le scale che collegano il cavalcavia pedonale “Gaetano Chierchia” a via della Stazione del Lido. Gli agenti lo hanno sorpreso subito dopo aver concluso una cessione, procedendo immediatamente a fermare e sanzionare l’acquirente.

Il tentativo di fuga e il trasferimento in CPA

La dinamica del fermo ha vissuto momenti di forte tensione, a causa del disperato tentativo del giovane di sottrarsi alle divise e far sparire le prove del reato.

L’inseguimento e il lancio nella vegetazione

Alla vista dei caschi bianchi, il sedicenne è scappato lungo i gradini del cavalcavia. Durante la corsa, ha estratto dalle tasche un involucro ricavato da un calzino, scagliandolo nella fitta vegetazione sottostante per disfarsene.

Il recupero e la perquisizione

Gli agenti lo hanno bloccato prima che potesse far perdere le proprie tracce. Una seconda squadra ha rastrellato la macchia verde recuperando il calzino con all’interno l’hashish, il bilancino e i soldi.

Il fotosegnalamento e i precedenti

Dalle procedure di identificazione negli uffici del X Gruppo Mare è emerso che il ragazzo era già stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per lo stesso reato di spaccio soltanto poche settimane fa.

Il provvedimento restrittivo

Informato immediatamente il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, il sedicenne è stato formalmente dichiarato in stato di arresto e accompagnato dagli agenti della Polizia Locale presso un Centro di Prima Accoglienza (CPA) per minori, dove rimarrà a disposizione dei magistrati in attesa dell’udienza di convalida. I controlli interforze nell’area della stazione proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni.

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