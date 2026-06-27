Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Blitz antidroga della Polizia Locale a Ostia Lido: arrestato pusher 16enne sulle scale del cavalcavia

Il minorenne sorpreso dagli agenti del X Gruppo Mare durante la vendita a un cliente. Ha tentato di nascondere 35 grammi di hashish e un bilancino dentro un calzino lanciato tra i cespugli

Redazione - 27 Giugno 2026

Il presidio intensificato del territorio contro lo spaccio e il degrado urbano ha portato a un importante arresto in flagranza sul litorale romano. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno bloccato e tratto in arresto un ragazzo di 16 anni, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti sulle scale del cavalcavia ferroviario della stazione di Lido di Ostia Centro.

L’operazione è stata condotta dal personale del X Gruppo Mare, entrato in azione nell’ambito di un piano di vigilanza mirato sulle banchine e sui nodi di scambio della ferrovia Metromare (ex Roma-Lido), intensificato dopo i numerosi esposti presentati dai residenti e dai comitati di quartiere per la sicurezza dello scalo ferroviario.

Il sequestro: la droga nascosta nel calzino

Il minorenne, di nazionalità egiziana, aveva scelto come base logistica per lo smercio le scale che collegano il cavalcavia pedonale “Gaetano Chierchia” a via della Stazione del Lido. Gli agenti lo hanno sorpreso subito dopo aver concluso una cessione, procedendo immediatamente a fermare e sanzionare l’acquirente.

Il tentativo di fuga e il trasferimento in CPA

La dinamica del fermo ha vissuto momenti di forte tensione, a causa del disperato tentativo del giovane di sottrarsi alle divise e far sparire le prove del reato.

L’inseguimento e il lancio nella vegetazione

Alla vista dei caschi bianchi, il sedicenne è scappato lungo i gradini del cavalcavia. Durante la corsa, ha estratto dalle tasche un involucro ricavato da un calzino, scagliandolo nella fitta vegetazione sottostante per disfarsene.

Il recupero e la perquisizione

Gli agenti lo hanno bloccato prima che potesse far perdere le proprie tracce. Una seconda squadra ha rastrellato la macchia verde recuperando il calzino con all’interno l’hashish, il bilancino e i soldi.

Il fotosegnalamento e i precedenti

Dalle procedure di identificazione negli uffici del X Gruppo Mare è emerso che il ragazzo era già stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per lo stesso reato di spaccio soltanto poche settimane fa.

Il provvedimento restrittivo

Informato immediatamente il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, il sedicenne è stato formalmente dichiarato in stato di arresto e accompagnato dagli agenti della Polizia Locale presso un Centro di Prima Accoglienza (CPA) per minori, dove rimarrà a disposizione dei magistrati in attesa dell’udienza di convalida. I controlli interforze nell’area della stazione proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati