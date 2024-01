Blitz antidroga nella Capitale: Arrestate 20 persone

I Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga in diversi quartieri della Capitale. Sono state arrestate, d’intesa con la Procura della Repubblica, ben 20 persone e sequestrate centinaia di dosi di cocaina, crack, marijuana e hashish.

In una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, nel Quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri al termine di una mirata attività, hanno arrestato un 30 enne romano.

L’uomo già conosciuto per i suoi precedenti, era in possesso di una chiave che gli permetteva di accedere al vano ascensore di un condominio del civico 90, dove i militari sono entrati e rinvenuto e sequestrato ben 224 dosi di cocaina per un peso di 126 grammi e ulteriori 50 dosi di crack per un peso di circa 20 grammi.

In via Manfredonia, al Quarticciolo, a seguito di una mirata attività di osservazione, i Carabinieri hanno notato un 20 enne tunisino, muoversi in atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione, così dopo aver assistito ad una cessione di stupefacente lo hanno bloccato e rinvenuto, sotto lo zerbino dell’abitazione dove era stato visto avvicinarsi, hanno rinvenuto 35 dosi di stupefacente tra cocaina e crack nonché la somma contante di 720 euro ritenuta provento della pregressa attività

I militari hanno poi arrestato un altro 20 enne, romano, mentre cedeva droga che aveva poco prima prelevato da una vicina aiuola. A seguito della perquisizione personale e ispezione del luogo dell’occultamento, sono stati rinvenute 8 dosi di hashish del peso di circa 37 grammi e la somma di 135 euro in contanti.

Altri due arresti sono stati effettuati dai Carabinieri nel Quartiere di San Basilio.

Due cittadini italiani di 34 e 56 anni sono stati scoperti mentre cedevano droga in cambio di denaro ad alcuni assuntori che sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria competente.

A seguito delle rispettive perquisizioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità del 34 enne, un grammo di cocaina e uno di hashish nonché la somma di 40 euro.

Il 56 enne aveva 4 dosi di cocaina del peso di circa un grammo, 10 dosi di hashish del peso di circa 12 grammi e un sacchetto di cellophane contenente ulteriori 4 grammi di marijuana nonché 90 euro in contanti.

Altri 15 soggetti sono stati arrestati in altri Quartieri della Capitale.

A Ponte Sisto, i Carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino 28 anni, con precedenti e senza fissa dimora, notato subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad uno straniero in cambio di 10 euro.

Nel Quartiere Talenti e Fidene, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, sono finiti in manette, in tre distinte attività, una 40 enne romana, trovata in possesso di 5 dosi di crack e 5 di cocaina del peso complessivo di 7 grammi, e della somma contante di 75 euro, una 46 enne brasiliana, trovata in possesso di 37 dosi di cocaina per complessivi 27,75 grammi e della somma contante di 220 euro, un romano di 57 anni, trovato in possesso di 44 dosi di cocaina del peso di 53 grammi e della somma contante di 850 euro, in entrambi gli arrestati viaggiavano a bordo di vetture prese a noleggio.

In zona San Pietro-Aurelio, sono stati arrestati altre due giovani di 19 anni, sorpresi a cedere una dose di hashish in cambio di 20 euro ad un soggetto identificato e segnalato.

In Via Portuense è stato fermato un cittadino tunisino di 59 anni, notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una farmacia e trovato in possesso di 40 pastiglie di Rivotril.

In Via Luigi Gadola i militari hanno fermato un 45 enne romano, trovato in possesso di un involucro con 5,5 grammi di cocaina, 5 pezzi di hashish del peso di 200 grammi. e un involucro di cannabis del peso di 6 grammi., nonché materiale per il confezionamento della droga.

Nel corso di un’altra attività è stato arrestato un romano di 21 anni sorpreso a bordo della propria auto e successivamente presso la propria abitazione di 48 grammi di hashish, suddivisa in 5 pezzi e di 155 euro in contanti.