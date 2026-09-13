Blitz antidroga sul litorale: la cocaina sul manubrio della bici e il gran galoppo in auto, due arresti a Ostia

Un sacchetto appeso al manubrio di una bicicletta e una repentina sterzata a tavoletta per seminare la Volante: sono stati due dettagli minimi, ma rivelatori, ad azionare i blitz della Polizia di Stato sul litorale romano.

Un doppio intervento condotto dagli agenti del X Distretto Lido di Roma si è concluso con l’arresto di un 52enne e di una 27enne, entrambi italiani, ritenuti responsabili di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il bilancio complessivo dell’operazione ammonta a mezzo chilo di droga recuperata, più di 3.800 euro in banconote e tre telefoni usati per la rete di contatti.

Il pusher in bicicletta con il carico sul manubrio

La prima operazione è scattata ad Ostia al termine di un servizio di osservazione mirato:

Il pedinamento: I poliziotti hanno individuato il 52enne mentre pedalava con fare disinvolto nel quartiere, seguendone le mosse a distanza di sicurezza per non allarmarlo.

Il controllo e il sequestro: Una volta fermato, il motivo di tanta cautela è apparso subito evidente. Dentro la busta agganciata alla manopola del mezzo, l’uomo trasportava circa 370 grammi tra cocaina e crack suddivisi in varie confezioni pronti per la cessione.

Nelle sue tasche sono stati rinvenuti anche 500 euro in contanti. Per il cinquantaduenne sono scattate immediatamente le manette.

La fuga disperata in auto e il blitz nell’abitazione

Poco più tardi, a tradire la 27enne è stato il panico alla vista delle divise:

La manovra azzardata: Notata la pattuglia, la giovane ha affondato il piede sull’acceleratore imboccando una traversa secondaria per sottrarsi alle verifiche.

Il fermo e le perquisizioni: Intercettata e bloccata dopo pochi metri, la conducente ha mostrato un forte stato di agitazione. Il motivo è emerso dalla perquisizione personale: nascosti sotto gli indumenti sono spuntati due panetti di hashish per 130 grammi totali, tre smartphone e ben 3.300 euro in banconote di vario taglio.

L’ispezione a casa: I controlli estesi nell’abitazione della ragazza, lungo la fascia costiera a sud di Roma, hanno permesso di rinvenire ulteriori grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Entrambi gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato sono stati formalmente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

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