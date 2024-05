Blitz della Polizia: tre giovani fermati per tentato furto su auto

Gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio, durante un servizio di prevenzione e repressione di furti su auto, hanno arrestato tre italiani di 22, 23 e 31 anni per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli investigatori, pattugliando Lungotevere Farnesina, hanno notato due uomini osservare gli interni delle auto in sosta, seguiti a distanza da un terzo in doppia fila.

Insospettiti, hanno monitorato la situazione. Quando i due si sono avvicinati a un’auto per infrangerne il deflettore, il terzo complice ha avvisato con un colpo di clacson, cercando di scappare con gli altri a bordo di un’auto.

Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine, durante il quale l’auto in fuga ha creato pericolo per la circolazione e speronato la pattuglia.

Nei pressi di Ponte Sublicio, gli agenti hanno bloccato il veicolo. I tre hanno tentato di fuggire a piedi ma, dopo una colluttazione, sono stati arrestati e trovati in possesso di arnesi da scasso.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti su richiesta della Procura.

