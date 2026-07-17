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Blitz di pranzo a Castel di Guido: svaligiata una villa, via con un bottino da 150mila euro

I ladri hanno studiato i movimenti dei proprietari e sono entrati in azione forzando una finestra. Cassaforte tagliata con il frullino. Al setaccio le telecamere e i rilievi della Scientifica

C.F. - 17 Luglio 2026

Un colpo chirurgico, pianificato nei minimi dettagli e messo a segno in pieno giorno, sfruttando il silenzio e la quiete della campagna romana.

Una banda di professionisti del crimine ha svaligiato una lussuosa villa nella zona di Castel di Guido, nell’estremo quadrante ovest della Capitale, riuscendo a dileguarsi con un bottino da capogiro: gioielli, oro e preziosi per un valore commerciale che sfiora i 150mila euro.

Il raid è scattato mercoledì 15 luglio all’ora di pranzo, una fascia oraria strategicamente scelta per la totale assenza dei proprietari e per la scarsa presenza di passanti lungo le strade residenziali della zona, isolate e immerse nel verde.

La tecnica del colpo: studiati i movimenti della famiglia

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, i malviventi non hanno agito a caso. Per giorni hanno probabilmente monitorato le abitudini dei residenti, studiando gli orari di uscita e di rientro per essere certi di avere il campo completamente libero.

Una volta scattato il via libera, l’azione è stata fulminea:

L’intrusione: I ladri hanno scavalcato il muro di cinta che circonda la proprietà, protetta dalla vegetazione, e hanno forzato una delle finestre sul retro per penetrare all’interno delle stanze.

L’obiettivo: Senza perdere tempo a rovistare nei cassetti secondari, i malviventi sono andati a colpo sicuro, individuando la cassaforte a muro della villa.

Lo scasso con il flessibile: Dotati di attrezzi da veri professionisti, hanno azionato un flessibile elettrico (il classico “frullino”), tagliando il metallo della cassaforte in pochi minuti e svuotandola di tutti i gioielli di famiglia prima di fuggire senza lasciare testimoni.

La scoperta e i rilievi della Polizia Scientifica

A fare l’amara scoperta è stato il proprietario della villa, rientrato a casa nel primo pomeriggio. Di fronte alle stanze messe a soqquadro e, soprattutto, allo squarcio nella cassaforte, l’uomo non ha potuto fare altro che chiamare il numero unico di emergenza.

Nel giro di pochi minuti a Castel di Guido sono arrivate le volanti del Commissariato Aurelio e gli esperti della Polizia Scientifica.

Gli specialisti hanno passato al setaccio l’intera abitazione, la finestra forzata e il perimetro della cassaforte a caccia di impronte digitali, tracce biologiche o residui tessili lasciati dai banditi durante la fuga.

La caccia alla banda si concentra ora sull’analisi dei sistemi di sorveglianza. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere della villa e dei dispositivi di sicurezza privati installati lungo le strade d’accesso del consorzio, nel tentativo di individuare la targa del veicolo o i volti dei componenti della banda che hanno ripulito la cassaforte prima di sparire nel nulla.

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