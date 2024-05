Blitz di Ultima Generazione davanti alla Sede di Fratelli d’Italia a Roma

Questa mattina – Mercoledì 29 Maggio 2024-, gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno protestato nei pressi della sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, nel centro di Roma. Dalle 11:30 di oggi, quindici attivisti hanno manifestato vicino all’ingresso della sede del partito di Giorgia Meloni.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso al traffico via della Scrofa, all’altezza di via delle Coppelle.

Presenti davanti alla sede di Fratelli d’Italia anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Non si sono verificati momenti di tensione.

