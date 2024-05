Borseggiatori in azione nelle metro: 18 fermati dai carabinieri, tra cui una Bulgara con le forbici

Le forze dell’ordine di Roma non si fermano nella lotta contro i borseggiatori, che prendono di mira turisti e cittadini. In un’operazione massiccia condotta nelle ultime ore, i carabinieri hanno arrestato ben 18 persone, di cui 11 donne, tutte gravemente indiziate per furto aggravato.

L’azione ha avuto luogo in diverse zone della città, dal centro storico alle stazioni della metropolitana. Tra gli arrestati, una giovane donna bulgara è stata colta in flagranza mentre tentava di derubare una turista con la tecnica del “taglio della fodera”, utilizzando forbici sequestrate durante l’arresto.

In un altro episodio, un cittadino peruviano senza fissa dimora è stato arrestato mentre rubava uno smartphone a un turista messicano in via della Vite. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha dimostrato ancora una volta l’audacia dei “manolesta” e la necessità di un’azione decisa per contrastare questo fenomeno.

Tre cittadini peruviani con precedenti penali sono stati arrestati mentre rubavano una borsetta a una donna italiana in un negozio di via Frattina. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina.

Sulle linee metropolitane A e B, i carabinieri della stazione Parioli hanno fermato 6 persone, di cui 4 donne, che derubavano turisti con astuzia sui treni.

Altri arresti sono avvenuti nelle stazioni della metropolitana. Alla fermata “Repubblica”, i carabinieri di piazza Dante hanno arrestato due cittadini stranieri colti in flagranza di borseggio, mentre alla fermata Ottaviano i colleghi di San Pietro hanno bloccato un cittadino romeno che tentava di rubare il portafogli a un turista taiwanese.

Infine, quattro donne italiane già note alle autorità sono state arrestate in un negozio di abbigliamento in via Gioberti. Le donne, con un modus operandi collaudato, avevano rimosso le placche antitaccheggio per rubare capi d’abbigliamento del valore di 700 euro.

Questa vasta operazione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno del furto e dei “manolesta” a Roma. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e tranquillità alla città e ai suoi visitatori.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati