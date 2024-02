Borseggiatori in azione sul bus: Derubata del portafoglio, una turista cinese

Ancora borseggi, nella Capitale. Vittima una turista cinese. L’accaduto nella giornata di ieri Venerdì 16 Febbraio 2024 a bordo di un autobus della linea 280 in via Lungotevere Ripa. Per questo motivo due algerini, un 43enne e un 28nne, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Il portafoglio è stato subito recuperato e restituito alla turista. Stamattina è prevista l’udienza per direttissima.

